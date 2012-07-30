Джерело: Німецькі лікарі Тимошенко дадуть брифінг на сходах МОЗ
11:26, 30 липня 2012Політика
979 0
Делегація німецьких лікарів, які лікують ув’язнену екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, проведе брифінг для журналістів на вході до Міністерства охорони здоров’я після зустрічі з чиновниками міністерства.
Німецькі лікарі відвідують Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці»
Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді.
Брифінг відбудеться сьогодні орієнтовно о 15.00 за адресою: вул. Грушевського, 7.
Планується, що зранку німецькі лікарі відвідають Ю.Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter