Джерело: Німецькі лікарі Тимошенко дадуть брифінг на сходах МОЗ

Делегація німецьких лікарів, які лікують ув’язнену екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, проведе брифінг для журналістів на вході до Міністерства охорони здоров’я після зустрічі з чиновниками міністерства.

Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді. Брифінг відбудеться сьогодні орієнтовно о 15.00 за адресою: вул. Грушевського, 7. Планується, що зранку німецькі лікарі відвідають Ю.Тимошенко у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

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