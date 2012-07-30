Литвина приперли до стіни мовним законом

У голови Верховної Ради України Володимира Литвина не залишилося юридичних підстав, щоб не підписувати закон «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Зокрема, він висловив думку, що дійде до того, щоб була необхідність порушення кримінальної справи щодо службової недбалості.

«Зазвичай керівники, які обіймають такі посади, - відповідальні люди, і чудово розуміють, що є певні юридичні процедури, які вони зобов'язані виконувати як керівники. І тут, незалежно від твоєї точки зору, згодний ти чи не згодний, ти, згідно з посадою, яку обіймаєш, зобов'язаний це робити. Тому не думаю, що те, про що ви говорите (можливість порушення кримінальної справи щодо Литвина за фактом службової недбалості через відмову підписувати закон - УНІАН), це має статися у зв'язку з тим, що всю юридичну базу ми пройшли таким чином, що він зобов'язаний підписати цей документ», - сказав О.Єфремов.

У зв'язку з цим він пояснив, що в парламенті було зареєстровано проект постанови, якою пропонувалося внести певні зміни і доповнення до законопроекту про мови.

«Поки існує ця регламентна норма і поки існувала дана постанова, голова Верховної Ради не мав права підписувати відповідний документ. Тобто, у нього була юридична база, в рамках якої, згідно із законом, він мав право не підписати документ. Коли Верховна Рада розглянула це питання і ухвалила відповідне рішення, то цієї бази немає і залишається тільки стаття Конституції, яка говорить одне: що він (В.Литвин – УНІАН) зобов'язаний підписати і невідкладно відправити Президенту (закон про мови - УНІАН)», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради В.Литвин подав у відставку. Він звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що той його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того самого дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Сьогодні, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, сьогодні Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.