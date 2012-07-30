Київський губернатор обіцяє, що вибори будуть зразковими

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це А.Присяжнюк заявив сьогодні на нараді.

«Київська область має стати взірцем додержання норм чинного виборчого законодавства. Всі політичні сили та «мажоритарні» кандидати повинні мати рівні можливості для ведення передвиборчої агітації. Тому я закликаю всі гілки влади Київщини відповідально підійти до розв’язання будь-яких проблемних ситуацій, які можуть виникнути під час виборчих перегонів. Однозначним пріоритетом повинні стати повага до законних прав всіх учасників політичного процесу та сприяння у реалізації цих прав», - наголосив губернатор.

А.Присяжнюк також повідомив, що для забезпечення рівних можливостей політичних сил та «мажоритарних» кандидатів у всіх населених пунктах Київської області будуть відведені спеціальні місця для встановлення інформаційних наметів. Він підкреслив, що це полегшить доступ виборців до агітаційних матеріалів різних політичних сил.

«Люди повинні мати змогу без зайвої метушні взяти агітматеріали, продивитися виборчі програми партій. І зробити свідомий вибір в умовах вільного і неускладненого доступу до інформації. Це – базова передумова проведення чесних по відношенню до власного народу парламентських виборів», - зазначив А.Присяжнюк.

Крім того, на думку голови Київської ОДА, «завдяки такому підходу недобросовісні політики не матимуть змоги вводити людей в оману і спекулювати на тому, що їм нібито не дають вільно доносити до громадськості всі ідеї та лозунги. Відтепер всі матимуть однакові можливості, а далі вже виборцям вирішувати».