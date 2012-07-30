Повалій розповіла, коли припинила відчувати сором

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час виступу перед учасниками XIV з'їзду Партії регіонів, який проходить в Києві.

«Я вірю у вас, Вікторе Федоровичу, і в вашу команду. Не бачу іншої політичної сили, яка здатна вивести Україну на шлях розвитку», - сказала Т.Повалій.

Вона наголосила, що знає багатьох лідерів Партії регіонів як успішних людей. «Зізнаюсь, що я перестала відчувати сором перед іноземними гостями у «Борисполі»… Дуже хочеться, щоб політика в Україні стала моральною», - сказала Т.Повалій.

Під час виступу голова Партії регіонів, прем'єр-міністр Микола Азаров поправив для Т.Повалій мікрофон, оскільки він був для неї зависоким. Т.Повалій подякувала главі уряду за це.

Як повідомляв УНІАН, за словами лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, очікується, що Т.Повалій буде другим номером у виборчому списку ПР.