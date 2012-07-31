ЗМІ: Мартинюк по мажоритарці не ходак

Відзначивши, що Компартія буде наполягати на інтеграції в Митний союз, ЄЕП і ЄврАзЕС, Петро Симоненко заявив, що очолить виборчий список КПУ, і назвав його першу п'ятірку.

Хто ж потрапив в неоприлюднену частину списку, було таємницею.

Затвердження виборчого списку партії і списку кандидатів у мажоритарні округи проходило в закритому режимі. Як вдалося з'ясувати "Коммерсанту-Україна", в другу п'ятірку увійшли народні депутати Ігор Алексєєв, Валентин Матвєєв та Євген Мармазов (відповідно N6, N9 і N10), глава Державної митної служби (ДМС) Ігор Калетник (N7).

Також за списком № 8 піде перший віце-спікер Адам Мартинюк. Відзначимо, що раніше була інформація, що Адам Іванович збирається балотуватися по мажоритарному округу на Волині, звідки він родом.

Як повідомляв УНІАН, на Волині побили активістів Громадського руху "Відсіч", які в рамках кампанії проти мовного закону проводили інформування населення про те, чому не можна голосувати за Адама Мартинюка на виборах.