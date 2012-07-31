Небоженко побачив знак у тому, що ПР взяла у список Повалій

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

За його словами, найголовніша інтрига партійних з'їздів, що проходять цими днями, полягає у формуванні п'ятірок провідних політичних сил. Політолог підкреслює, що саме перші 5 кандидатів тієї або іншої сили повинні говорити про перспективи й амбіції партій.

«Ми не побачили великих сенсацій у п'ятірці й загалом у списку Партії регіонів. Поставивши на перше місце прем'єра Азарова, а на друге – співачку, влада показала, що вона дуже несерйозно ставиться до волі й почуттів виборців. Головний упор буде зроблено не на яскравих і перспективних політиків, а на адмінресурс», - вважає В.Небоженко.

«Об'єднана опозиція також продемонструвала п'ятірку, дуже правильно поставивши на перші місця політв'язнів Тимошенко і Луценка. Цим вона підкреслила свою опозиційність, але також не піднесла сюрпризів», - сказав він.

Водночас, на думку політолога, викликає здивування відсутність у суспільстві будь-яких прогнозів щодо першої п'ятірки в одного, за його словами, з найяскравіших політичних новачків цієї виборчої компанії – партії «УДАР» Віталія Кличка.

«Єдине, що зробила партія, – це зуміла залучити до себе в п'ятірку такого патріотичного українського політика, як екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, - зазначив В.Небоженко. - Цим самим доволі аморфне політичне обличчя партії «УДАР» нарешті почало набувати зрозумілі українському електорату націонал-демократичні риси. Це говорить про те, що Кличко нарешті зрозумів, що один у полі не воїн, і що виграти може лише команда нових політиків».

«Але будемо відверті – Кличко разом із Наливайченком не витягнуть усю виборчу кампанію і весь список «УДАРу». Тому в Кличка залишилося дуже мало часу для того, щоб сформувати привабливу для виборця першу п'ятірку свого списку й тим самим вигідно вирізнитися перед прогнозованими й консервативними списками інших партій», - вважає В.Небоженко.