Журналістку затримали біля Межигір'я за хуліганство

Як повідомила "Українській правді" Тетяна Чорновіл, напроти Межигір'я на дорозі жовтою фарбою вона написала "Янукович, мова – твій вирок. Не підписуй!".

За словами журналістки, це була її особиста акція, а Соколенко перебувала на місці як журналіст, щоб висвітити цю подію.

"Затримали нас спочатку працівники Державтоінспекції, потім привезли нас в Вишгородський райвідділ. Зараз нас передали суду", - додала Чорновіл.

За її словами, їй інкримінують статтю 173 – дрібне хуліганство, а Наталя Соколенко проходить як свідок.

"Але якщо подивитись цю статтю, вона зовсім не підходить під ситуацію. Там йдеться про нецензурну лайку, аморальну поведінку. Ситуація не підходить ні під перше, ні під друге", - зазначила Чорновіл.

Вона додала, що за законом за цим обвинуваченням можуть дати від штрафу до 15 діб адміністративного арешту.

"Є така підозра, що можуть в принципі дати і 15 діб", - додала вона.