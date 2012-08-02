Харківським депутатам куплять по планшету iPad

Для роботи депутатів Харківської міської ради восени закуплять 105 планшетних комп’ютерів «Apple iPad 2».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційно-комп’ютерного забезпечення Харківської міської ради Олександр Фетісенко.

За його словами, придбання комп’ютерів буде фінансуватися з міського бюджету.

О.Фетісенко наголосив, що модель «Apple iPad 2» була вибрана тому, що вона найкращим чином проявила себе під час тестувань. «Це не данина моді, ми проводили тестування, у нас є певні технічні вимоги, і «Apple iPad 2» просто найкраще себе проявив», - сказав О.Фетісенко.

За його словами, розробкою програмного забезпечення для планшетних комп’ютерів займаються спеціалісти комунального підприємства «Міський інформаційний центр».

О.Фетісенко повідомив, що 23 серпня буде проведено тендер і визначено його переможця, із ним підпишуть договір на постачання планшетів.

О.Фетісенко зазначив, що пристрої закуплять у рамках створення системи електронного робочого місця депутата міськради. На його думку, нововведення набагато підвищить оперативність роботи міськради та скоротить видатки на підготовку до сесій.

«Завдання цих нововведень - відійти від паперового документообігу, тому що з бюджету міста витрачаються великі кошти на підготовку документів на засідання постійних комісій, до сесій. Це величезна кількість паперу, фарби для принтерів тощо», - наголосив О.Фетісенко.

На цей час відбувається тестування програмного забезпечення для планшетних комп’ютерів, які планується закупити.

Як передає кореспондент УНІАН, в Інтернет-магазинах Харкова планшетний комп’ютер «Apple iPad 2» у мінімальній комплектації можна купити за ціну він 4 тис. 164 грн за штуку.