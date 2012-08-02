Харківським депутатам куплять по планшету iPad
Харківська міськрада закупить для депутатів 105 планшетних комп’ютерів.
Для роботи депутатів Харківської міської ради восени закуплять 105 планшетних комп’ютерів «Apple iPad 2».
Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційно-комп’ютерного забезпечення Харківської міської ради Олександр Фетісенко.
За його словами, придбання комп’ютерів буде фінансуватися з міського бюджету.
О.Фетісенко наголосив, що модель «Apple iPad 2» була вибрана тому, що вона найкращим чином проявила себе під час тестувань. «Це не данина моді, ми проводили тестування, у нас є певні технічні вимоги, і «Apple iPad 2» просто найкраще себе проявив», - сказав О.Фетісенко.
За його словами, розробкою програмного забезпечення для планшетних комп’ютерів займаються спеціалісти комунального підприємства «Міський інформаційний центр».
О.Фетісенко повідомив, що 23 серпня буде проведено тендер і визначено його переможця, із ним підпишуть договір на постачання планшетів.
О.Фетісенко зазначив, що пристрої закуплять у рамках створення системи електронного робочого місця депутата міськради. На його думку, нововведення набагато підвищить оперативність роботи міськради та скоротить видатки на підготовку до сесій.
«Завдання цих нововведень - відійти від паперового документообігу, тому що з бюджету міста витрачаються великі кошти на підготовку документів на засідання постійних комісій, до сесій. Це величезна кількість паперу, фарби для принтерів тощо», - наголосив О.Фетісенко.
На цей час відбувається тестування програмного забезпечення для планшетних комп’ютерів, які планується закупити.
Як передає кореспондент УНІАН, в Інтернет-магазинах Харкова планшетний комп’ютер «Apple iPad 2» у мінімальній комплектації можна купити за ціну він 4 тис. 164 грн за штуку.