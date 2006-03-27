Виборчкоми саботують підрахунок у Києві

про вказівку виборчкомам затягувати підрахунок голосів по виборах мера Києва

Київ. 27 березня. УНІАН. Комітет виборців України (КВУ) має в своєму розпорядженні інформацію про те, що штаби деяких політичних партій дають вказівки виборчим комісіям у Києві затягувати підрахунок голосів по виборах мера столиці і не підписувати підсумкових протоколів.

Про це повідомив керівник програми довгострокового спостереження КВУ на виборах 26 березня Євген ПОБЕРЕЖНИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На виборах мера Києва дуже напружена ситуація. Дуже незрозуміло хто буде переможцем. І у нас є інформація, що окремі виборчі комісії одержують вказівки не проводити підрахунок голосів і не підписувати підсумкові протоколи. Ця ситуація викликає велику стурбованість», - сказав Є.ПОБЕРЕЖНИЙ.

КВУ вважає, що такі дії повинні отримати відповідну оцінку. «Якщо це провокація – то виборчі комісії повинні їх ігнорувати і продовжувати підрахунок голосів, розуміючи, що не можна так поступати, і пам`ятати про відповідальність. А якщо все ж таки це відбуватиметься – необхідно переобирати склад комісій, які продовжать підрахунок голосів», - вважає керівник програми довгострокового спостереження КВУ