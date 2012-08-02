Карпа й Капранови подалися в партію

Партія «Українська платформа «Собор» братиме участь у виборах до Верховної Ради і претендуватиме насамперед на голоси виборців, які ще не визначилися із своїми політичними уподобаннями.

Про це голова партії Павло Жебрівський повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, аналіз соціологічних досліджень показує, що за великі політичні партії готова проголосувати приблизно половина виборців, решта - або ще не визначилися, або не збираються голосувати, а отже за них розгорнеться боротьба.

"Ми не збираємося побороти тих, хто називає себе опозицією, ми будемо незручними для чинної влади, ми не збираємося перетягнути тих, хто визначився у своїх уподобаннях, ми орієнтуємося на тих, хто не визначився, запропонувавши переформатування чинного політикуму", - сказав П.Жебрівський.

Він наголосив, що в Україні має з’явитися організована і чисельна група авторитетних, моральних людей, які "стануть ін’єкцією совісті української влади".

На переконання П.Жебрівського, такою силою сьогодні стане партія «Українська платформа «Собор», до якої увійшли зокрема такі відомі в країні особистості як екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко, дипломат Рауль Чілачава, письменники Віталій та Дмитро Капранови, Ірена Карпа, співак Тарас Компаніченко, політолог Олександр Палій тощо.

У свою чергу В.Огризко підкреслив, що партійці дуже ретельно і серйозно підходять до того, хто буде у виборчому списку, який буде оприлюднено на з’їзді "Собору" 4 серпня.

"У нас немає боротьби за п’ятірку у списку, у нас немає мети стати депутатами будь-якою ціною. У нас є мета спробувати дати новий зразок політичним звичаям, відновити зворотній зв’язок між владою і суспільством", - сказав Д.Капранов.

Продовжуючи тему, О.Палій наголосив: "Наша політична сила відрізняється від, скажімо, Партії регіонів так само, як творчість Таїсії Повалій відрізняється від творчості Тараса Компаніченка".

Звертаючись до виборців, В.Огризко підкреслив, що "без альтернативи немає альтернативи, оскільки між одним злом і другим злом знову буде обрано одне зло. Наша мета - створити нову якість в політиці, якої сьогодні нема".