Донька Тимошенко зустрілася з прем'єром Люксембургу

Про це він сказав під час зустрічі з донькою екс-прем'єр-міністра України Юлією Тимошенко Євгенією сьогодні у Люксембурзі.

Зокрема, прем‘єр-міністр Люксембургу підтвердив послідовну позицію своєї країни та інших держав Європейського Союзу щодо неприпустимості використання системи кримінального правосуддя для політичних переслідувань. Було особливо підкреслено негайну необхідність для режиму Віктора Януковича прийняти рішення про припинення використання антидемократичних принципів, беручи до уваги початок виборчої кампанії в Україні.

"Те, що зараз відбувається в Україні, не має нічого спільного з європейськими принципами та стандартами", - наголосив Ж.-К.Юнкер, повідомляється на сайці Ю.Тимошенко.

У ході зустрічі Є.Тимошенко поінформувала прем‘єра Люксембургу про перебіг розгляду кримінальних справ проти її матері судами та про стан здоров‘я Ю.Тимошенко.

"Не дивлячись на всі намагання режиму знищити мою маму, вона не зламалася та продовжує свою боротьбу за демократичну Україну, місце якої у Європі", - сказала Є.Тимошенко.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря.

Як повідомлялося, Ж.-К.Юнкер обіймає посаду прем‘єр-міністра Люксембургу з січня 1995 року. Він очолює уряд країни найдовше з усіх прем‘єр-міністрів у Європі. Він також є Президентом Єврогрупи, яка здійснює політичний контроль за європейською валютою.