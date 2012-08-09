Невідомі викривили написи на білбордах опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, здебільшого, білборди були пошкоджені у центрі міста. Зокрема, речення “Ми об’єдналися заради Батьківщини” невідомі так понівечили, що змінився смисл: “Ми об’єдналися для зради Батьківщини”.

В обласній партійній організації ВО “Батьківщина” кореспонденту УНІАН повідомили, що відповідальність за зіпсовані білборди лежить на політичних опонентах.

“Без мовчазної згоди тих органів, які відповідають за правопорядок, не обійшлося. Переконаний, що ця ситуація з нашими білбордами вплине саме на рейтинг Партії регіонів”, - заявив голова облорганізації ВО “Батьківщина”, нардеп Василь Кравчук.

Прес-служба Управління МВС в області поки що офіційно не коментує дану інформацію.