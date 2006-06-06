Єхануров заздрить журналістам, бо вони мають найдорожчий товар

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ привітав з професійним святом усіх причетних до надзвичайно почесної і відповідальної справи – журналістики.

Як йдеться у вітанні, текст якого передано УНІАН, “в сучасному світі інформація є найдорожчим товаром та могутньою зброєю, причому не лише в матеріальному сенсі. Вона здатна підняти країну, надихнути народ, подарувати надію та впевненість у власних силах”.

Саме тому, наголосив прем’єр, звертаючись до журналістів, “Ви знаходитесь на передньому краї боротьби за людські уми та серця і від Вашого таланту, професійності та громадянської мужності багато в чому залежить самопочуття суспільства”.

На переконання Ю.ЄХАНУРОВА, “за ступенем впливу на процеси формування і реалізації державної політики журналістику навряд чи можна порівняти з будь-яким видом діяльності. Широке просвітництво, збудження громадської думки, виховання в людях найкращих моральних якостей, залучення кожного громадянина до процесів розбудови молодої держави, формування демократичного суспільства за високими світовими стандартами – ось що становить змістовну частину вашої роботи. Служіння їй завжди вимагає громадянської позиції та відповідальності, а інколи й мужності”.

“Журналістика забезпечує дієвий контроль громадськості над владою, зворотній зв’язок між ними. Вона є тим містком, який з’єднує владні структури з національним інтелектом, реальною економікою, життєвою мудрістю простих людей”, наголосив прем’єр.

Ю.ЄХАНУРОВ запевняє представників ЗМІ, що уряд завжди готовий до роботи в режимі прозорості, відкритості, взаєморозуміння та довіри.