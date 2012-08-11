Джемільов каже, що за заяви про зміну держсимволів Симоненка слід судити

Про це заявив нардеп і голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов, пише gazeta.ua.

"Зараз Симоненко орієнтується на шовіністично налаштовану частину електорату. На жаль, людей із такими поглядами в Україні не бракує. Частково це передвиборчі висловлювання. Але у лідера КПУ совкове мислення. Заява Петра Симоненка - наруга над державними символами. Згідно з українським законодавством - це злочин. Однак українські правоохоронні органи не реагують. Вони працюють лише на замовлення, коли "зверху" скажуть "фас", - сказав Джемілєв.

За його словами, у Європі ніхто з політиків не може собі дозволити подібні висловлювання, навіть комуністи.

"Це не перше подібне висловлювання лідера КПУ. Раніше Симоненко говорив і про кримських татар у фашистському дусі. Заявив, що їх справедливо депортували з Криму 1944 року, мовляв, вони зрадники. Таким чином, порушив відповідну статтю кримінального кодексу. 18 травня ми звернулися до Парламентської асамблеї Ради Європи, щоб Симоненку заборонили в'їзд у Європу. Він підтримує сталінські ідеї. Але поки що відповіді немає. Це тривала процедура - прийняття резолюції", - розповів депутат.

Як повідомляв УНІАН, лідер КПУ пропонував винести на референдум питання про зміну держсимволів України, вважаючи, що держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».