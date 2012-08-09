КПУ пропонує на референдумі обговорити Герб і Гімн України

17:34, 09 серпня 2012
Політика
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Комуністична партія України пропонує на всенародному референдумі обговорити державний герб і гімн України.

Симоненку не подобається

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер КПУ Петро Симоненко.

Він вважає, що лише референдум здатний покласти край двадцятирічним спорам щодо герба і гімну України.

П.Симоненко зазначив, що держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».

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