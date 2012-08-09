КПУ пропонує на референдумі обговорити Герб і Гімн України
17:34, 09 серпня 2012Політика
1541 0
Комуністична партія України пропонує на всенародному референдумі обговорити державний герб і гімн України.
Симоненку не подобається
Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер КПУ Петро Симоненко.
Він вважає, що лише референдум здатний покласти край двадцятирічним спорам щодо герба і гімну України.
П.Симоненко зазначив, що держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter