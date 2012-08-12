Експерт - про Повалій у списку ПР: Це як у СРСР доярок саджали у президію партії

Про це він заявив у коментарі Gazeta.ua.

"Призначення другим номером у списку Партії регіонів Таїсії Повалії - це повернення в СРСР. Це як у свій час призначали доярок і садили їх у президіум партії, так само й тут із Повалій. Я думаю, що це неправильний хід із точки зору технологічності виборів. Вважаю, що в Партії регіонів треба робити певний ребрендінг. Зокрема показувати обличчя успішних людей, чи то підприємців серйозних, чи інших людей, які дійсно багато зробили для країни".

Політолог переконаний, що Повалій не додасть рейтингу Партії регіонів.

"Я собі важко уявляю члена парламенту, скажімо Великобританії, Франції, Німеччини чи Іспанії, який би співав на корпоративних вечірках за 3-5 чи нехай навіть за 10 тисяч євро. Тим більше, щоб хтось такий був 2-м номером у списку, тобто будучи буквально заступником лідера партії", - зазначив він.

Бала не бачить доцільності такого ходу з боку "регіоналів".

"Я не знаю, за що це може бути їй плата. Взагалі не розумію її включення до списку, бо технологічно вона не посилює партію. Навіть ті виборці, умовно кажучи, які підтримують Партію регіонів, знають, що вона позаштатний радник Януковича", - заявив політтехнолог.

На думку політолога, "Регіонам" варто було серйозніше підійти до формування виборчого списку.

"Загалом це сумно. Особливо дивлячись як там усе проходило, як усі бігали кандидати й заглядали чи вони є в списку, чи немає. Тому можна було це все зробити набагато серйозніше й продуманіше. Могли б хоча б зімітувати партійне обговорення кандидатів списку, а цього зроблено не було. І в цьому я вбачаю повернення назад у СРСР", - резюмував Віталій Бала.