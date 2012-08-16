Адвокат Тимошенко не виключає, що газову справу розслідуватимуть наново
14:08, 16 серпня 2012Політика
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Адвокат Юрій Сухов не виключає направлення газової справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на новий судовий розгляд або на нове розслідування.
Сухов просить в такому разі не затримувати Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи пояснення у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ на підтримку касаційної скарги адвокатів на вирок Ю.Тимошенко у цій справі.
«Усвідомлюючи стан правосуддя у нашій державі, не виключаю часткове задоволення касаційної скарги – направлення справи на нове розслідування або на новий судовий розгляд», - сказав Ю.Сухов.
Звертаючись до суду, адвокат додав, що якщо буде прийняте одне з таких рішень, він хотів би, щоб суд не обирав для Ю.Тимошенко запобіжного заходу, враховуючи стан її здоров’я.
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