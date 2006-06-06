Ющенко проігнорував засідання суду, де мав розглядатися позов Жовтяка проти нього

Києво-Святошинський районний суд Київської області вирішив відкласти слухання позову Євгена ЖОВТЯКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв’язку з неявкою представника відповідача.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Микола КОЦЮРБА призначив нове засідання на 16 червня 2006 року.

Суд також відхилив прохання представника позивача про розгляд клопотання щодо забезпечення адміністративного позову – про зупинення дії указу Президента України про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Представник позивача адвокат Сергій БОЙКО в інтерв’ю УНІАН заявив, що суд мав підстави і зобов’язаний був розглянути клопотання про забезпечення адміністративного позову. «Затягування процесу може призвести до того, що рішення суду про відновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді, навіть якщо воно буде прийняте, ніколи не буде виконано. Поки що посада голови Київської облдержадміністрації вакантна, але не виключено, що вона буде зайнята», - сказав С.БОЙКО.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня 2006 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі вказані не були.

Перед цим Кабінет Міністрів України зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади, мотивуючи це погіршенням “окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК з цим категорично не погодився, наполягаючи на тому, що погіршення показників не було, більше того область вийшла на перше місце серед областей України за сукупністю показників за перший квартал нинішнього року. На його переконання, підстав для звільнення немає.

Крім того, в день появи указу він перебував на лікарняному після хірургічної операції.

Є.ЖОВТЯК подав адміністративний позов “Про визнання Указу Президента від 24.05.2006 року протиправним, його скасування та поновлення на роботі” до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію указу до розгляду справи по суті.

Однак, наступного дня цей же суд відмінив рішення про зупинення президентського указу за заявою Міністерства юстиції.

2 червня керівник Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК зустрівся з Є.ЖОВТЯКОМ. Під час розмови сторони домовилися про організацію зустрічі В.ЮЩЕНКА з Є.ЖОВТЯКОМ, у ході якої останній викладе свої погляди щодо свого звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації.