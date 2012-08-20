Округ у Київській області б'є рекорди за кількістю кандидатів

Про це УНІАН повідомили в Центральній виборчій комісії.

Зокрема, найбільшу кількість - 312 - кандидатів у депутати зареєстровано у столичних одномандатних округах та 294 кандидата - в округах Київської області.

Найменше кандидатів у депутати зареєстровано в одномандатних округах Севастополя — 28 осіб, Херсонської області — 54 та у Чернівецькій області — 50.

При цьому найзапекліша конкуренція за депутатський мандат буде в одномандатному окрузі № 95 у Київській області, в якому зареєстровано 48 кандидатів у депутати. У цьому окрузі балотуються, зокрема, колишній голова Київської обласної держадміністрації Євген Жовтяк, висунутий партією «Українська платформа "Собор", В'ячеслав Кутовий (партія "Батьківщина"), Петро Мельник (Партія регіонів) та інші.

В окрузі № 90 на Київщині за депутатський мандат боротьбу вестимуть 47 кандидатів, у тому числі завідувач сектору забезпечення роботи першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Роман Атаманський, народний депутат України Руслан Зозуля (позафракційний), директор Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Вадим Коверда (Партія регіонів), актор-вокаліст Григорій Музика (партія "Відродження"), народний депутат Віталій Чудновський (самовисуванець) та інші.

Друге місце за конкурсом посідають округи столиці. Зокрема, в окрузі № 212 балотуються 39 кандидатів, у тому числі заступник директора дочірнього підприємства "Фуршет Центр" Володимир Кононеко (самовисуванець), народний депутат Кирило Куликов (партія «УДАР»), народний депутат Катерина Лук'янова (самовисуванець), адвокат Тетяна Монтян (самовисуванець), народний депутат Тарас Чорновол (самовисуванець) та інші.

Найменша кількість кандидатів у депутати — по чотири - зареєстрована в округах № № 41, 53 у Донецькій області та в округах №№ 45, 49 та 50 Донецької області — 5 кандидатів. Також по 5 кандидатів у депутати боротимуться за мандат в окрузі № 81 Запорізької області та в округах №№ 175 та 178 Харківської області.