Ні Тарасик, ні Софійка, ні Катерина - ніхто з Ющенків не стріляв у прокурора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стверджує, що члени його родини не мають жодного відношення до інциденту, який стався в Києві з бориспільським міжрайонним прокурором Олександром КУЗОВКІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Даний інцидент, який ви роздмухуєте декілька тижнів, немає ніякого відношення до моєї родини», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої причетності сина Президента до зазначеного інциденту, про що писали багато ЗМІ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що зараз триває слідство, і запропонував представникам ЗМІ взяти над цим процесом «журналістський патронат».

«І давайте займатися більш серйозними справами. Я не хочу тратити свій час на пояснення деяких дурниць, які дехто хотів би, щоб я пояснював», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що сам як Президент, так і члени його родини знаходяться «під законом», тобто в будь-яких випадках перебувають виключно в правовій площині.

Нагадаємо, що інцидент з О.КУЗОВКІНИМ стався ввечері 19 травня. В пресі неодноразово з`являлася інформація, що людина, яка стріляла в О.КУЗОВКІНА, є охоронцем Андрія ЮЩЕНКА. При цьому деякі ЗМІ зазначали, що сам А.ЮЩЕНКО був присутній при інциденті та вдарив О.КУЗОВКІНА у голову.

Генеральна прокуратура, а також Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в м. Києві, заявили про непричетність сина Президента до інциденту з О.КУЗОВКІНИМ.

На цьому наголошував також і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.