Прихильники Жовтяка пікетують “Український дім”, де проходить прес-конференція Ющенка

Столичний “Український дім”, де проходить прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА, пікетують прихильники Євгена ЖОВТЯКА, якого глава держави звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Як розповів кореспондентові УНІАН депутат Київської обласної ради, перший заступник голови Української народної партії Микола СТЕЛЬМАХ, сьогодні на черговий мітинг на підтримку Є.ЖОВТЯКА приїхали близько 8 тисяч представників різних районів області, серед яких чимало представників різних політичних сил та громадських організацій Київщини.

М.СТЕЛЬМАХ зазначив, що спочатку захід було заплановано провести біля Секретаріату Президента України, де зазвичай і проводились пікетування прихильників Є.ЖОВТЯКА. Але, дізнавшись про те, що В.ЮЩЕНКО дає прес-конференцію в “Українському домі”, організатори відправили колону учасників акції на Європейську площу.

За словами М.СТЕЛЬМАХА, мітинг проводиться в рамках безстрокової акції на захист Є.ЖОВТЯКА. Учасники мітингу вимагають, щоб Президент прийняв Є.ЖОВТЯКА, а також членів громадського комітету Київщини і роз’яснив їм мотиви звільнення Є.ЖОВТЯКА.

“Тому що пояснення ЄХАНУРОВА щодо цього звільнення нас не влаштовують”, - наголосив М.СТЕЛЬМАХ. За його словами, “1 червня ми мали переговори з главою Секретаріату Президента Олегом РИБАЧУКОМ, який обіцяв організувати таку зустріч. Але досі цього не сталося”.

Вже на початку мітингу представники УНП сформували групу делегатів, з якою, як очікують, по закінченні прес-конференції зустрінеться Віктор ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 27 квітня уряд, очолюваний Юрієм ЄХАНУРОВИМ, зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згодний з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня 2006 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі вказані не були.

Крім того, в день появи указу Є.ЖОВТЯК перебував на лікарняному після хірургічної операції.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявили про намір організовувати пікети та вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА. Сам Є.ЖОВТЯК закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.

Він подав адміністративний позов “Про визнання Указу Президента від 24.05.2006 року протиправним, його скасування та поновлення на роботі” до Києво-Святошинського райсуду, і той зупинив дію указу до розгляду справи по суті.

Однак, наступного дня цей же суд відмінив рішення про зупинення президентського указу за заявою Міністерства юстиції.

2 червня керівник Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК зустрівся з Є.ЖОВТЯКОМ. Під час розмови сторони домовилися про організацію зустрічі В.ЮЩЕНКА з Є.ЖОВТЯКОМ, у ході якої останній викладе свої погляди щодо свого звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Сьогодні суд переніс слухання позову Є.ЖОВТЯКА до Президента на 16 червня через неявку представників відповідача.