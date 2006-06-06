Шуфрич оголосив НАТО територією без Криму

Верховна Рада АРК оголосила Крим територією без НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була прийнята сьогодні на засіданні кримського парламенту, присвяченому ситуації, що склалася в автономії у зв`язку з підготовкою до проведення навчань «Сі Бриз-2006».

Поправка до проекту заяви про оголошення Криму територією без НАТО внесена за пропозицією депутата Нестора ШУФРИЧА. За її внесення проголосували 75 з 77 кримських депутатів, що взяли участь в голосуванні. В цілому за текст заяви проголосували 61 із 78 кримських депутатів.

Крім того, в заяві вказується, що дії Міністерства оборони України у зв`язку з проведенням міжнародних навчань "Сі Бриз-2006" без дозволу Верховної Ради України несуть загрозу основам конституційного ладу України і принципам її позаблокового статусу.

ВР АРК зажадала припинити до ухвалення рішення Верховної Ради України незаконний допуск на територію Криму військ США, представників НАТО і ввезення інженерно-технічного і військового майна, а також відмінити проведення навчань "Сі Бриз-2006".

Крім того, кримські депутати запропонували створити тимчасову комісію Верховної Ради України з розслідування причин подій у Криму і притягнути до відповідальності винних посадовців.

Парламент Криму звернувся до Верховної Ради України з настійним проханням у першочерговому порядку розглянути питання про заборону допуску підрозділів збройних сил інших держав для проведення військових навчань "Сі Бриз-2006" на території України.