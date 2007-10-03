Якщо Ющенко піде на ”широку” коаліцію, то наступним президентом стане Тимошенко

Експерт Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вважає, що створення парламентської коаліції на основі Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» забезпечить перемогу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на чергових президентських виборах.

Таку думку В.ЗАСТАВА висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про створення парламентської коаліції.

Експерт припустив, що Президент України В.ЮЩЕНКО зробив заяву під впливом кількох чинників.

«По-перше, є зовнішні сили – прозахідні і просхідні. Прозахідні сили не раз заявляли, що потенційно підтримують широку коаліцію, оскільки для них принципово важливо бачити стабільність в Україні, а просхідні сили заявляли про те, що для них дуже важливе, щоб агент впливу Росії - а в даному випадку це Партія регіонів – був присутній у владі. І прозахідні сили, і просхідні сили завжди в публічних висловах підтримували формат широкої коаліції – Партії регіонів і «Нашої України», - сказав В.ЗАСТАВА.

З другого боку, за його словами, В.ЮЩЕНКО хоче бути Президентом усієї країни, а не однієї її частини. «Розуміючи, що за Партією регіонів стоїть значна кількість виборців, він намагається таким чином показати, що він над ситуацією і може керувати нею. Президент бажає, щоб було таке об`єднання і консолідація всіх політичних сил», - додав він.

Експерт також вважає, що в разі створення коаліції у складі Партії регіонів і НУ-НС Блок Юлії Тимошенко працюватиме в опозиції. «БЮТ готовий до такого перебігу подій і якщо так станеться, то тоді Юлію ТИМОШЕНКО можна буде достроково поздоровляти з перемогою на найближчих президентських виборах», - припустив В.ЗАСТАВА.

На його думку, виступаючи із заявою про формування парламентської коаліції, В.ЮЩЕНКО намагався заручитися підтримкою Партії регіонів на наступних президентських виборах. «На наступних президентських виборах В.ЮЩЕНКУ буде необхідна підтримка східних областей. І це був посил, зокрема й бізнесменам, які підтримують Партію регіонів. Насамперед, ідеться про Рината АХМЕТОВА та його групу», - вважає експерт.