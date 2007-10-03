У заяві Президента не йшлося ні про широку, ні про вузьку коаліцію

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що у сьогоднішній заяві Президента Віктора ЮЩЕНКА “не йшлося ні про широку, ні про вузьку коаліцію”.

Про це політолог повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, йшлося про факт початку переговорів щодо формування уряду, парламентської коаліції, про пошук оптимального, неконфліктного варіанту співпраці між більшістю та меншістю.

На думку експерта, “це є своєрідним тестом на те, як політичні сили прореагують на необхідність пошуку спільної платформи до формування уряду”. За словами В.КАРАСЬОВА, важливо, щоб політики не відмовилися від пошуку компромісу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй заяві щодо формування коаліції Віктор ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.

У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав позицію, висловлену Президентом щодо формування парламентської коаліції.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ залишиться в опозиції, у разі створення коаліції між блоком “Наша Україна – Народна Самооборона” та Партією регіонів.