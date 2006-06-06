Парламент може розпустити Харківську облраду

Верховна Рада України може розглянути питання про розпуск Харківської обласної ради, заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, за його словами, згідно зі статтею 78 закону про місцеве самоврядування Верховна Рада може розпустити обласну раду за неодноразове порушення Конституції і законів України.

А.АВАКОВ наголосив, що усі заклики до місцевих депутатів не порушувати законодавство України і працювати в межах своїх повноважень не знаходять відгуку серед депутатів. “Впродовж двох сесій облрада ухвалює рішення, які йдуть урозріз законодавчому полю України. І я не виключаю, що питання про розпуск обласної ради буде внесено до порядку денного засідання Верховної Ради”, - заявив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, на своєму першому засіданні облрада 5-го скликання 28 квітня прийняла, зокрема, ухвалу про створення посад шести заступників голови облради та зміни у структурі секретаріату. Прокурор області Василь СИНЧУК визнав ці рішення незаконними і запропонував депутатам скасувати його. Друга сесія облради 3 червня відхилила протест прокурора.

3 червня Харківська облрада надала російській мові статус регіональної в області.