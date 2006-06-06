Парламент може розпустити Харківську облраду
Губернатор Аваков пояснює правові підстави
Верховна Рада України може розглянути питання про розпуск Харківської обласної ради, заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, за його словами, згідно зі статтею 78 закону про місцеве самоврядування Верховна Рада може розпустити обласну раду за неодноразове порушення Конституції і законів України.
А.АВАКОВ наголосив, що усі заклики до місцевих депутатів не порушувати законодавство України і працювати в межах своїх повноважень не знаходять відгуку серед депутатів. “Впродовж двох сесій облрада ухвалює рішення, які йдуть урозріз законодавчому полю України. І я не виключаю, що питання про розпуск обласної ради буде внесено до порядку денного засідання Верховної Ради”, - заявив А.АВАКОВ.
Як повідомляв УНІАН, на своєму першому засіданні облрада 5-го скликання 28 квітня прийняла, зокрема, ухвалу про створення посад шести заступників голови облради та зміни у структурі секретаріату. Прокурор області Василь СИНЧУК визнав ці рішення незаконними і запропонував депутатам скасувати його. Друга сесія облради 3 червня відхилила протест прокурора.
3 червня Харківська облрада надала російській мові статус регіональної в області.