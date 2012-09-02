Завтра Свобода продовжить боротьбу за окружкоми в суді

Завтра, 3 вересня, об 11.00 відбудеться засідання Вищого адміністративного суду, на якому суддя Черпак розгляне апеляційну скаргу Всеукраїнського об`єднання «Свобода» на постанову Київського апеляційного суду, який відмовився скасувати рішення Центральної виборчої комісії щодо формування окружних виборчих комісій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», партія звернулося до Вищого адмінсуду з апеляційною скаргою на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня 2012 у справі за позовом ВО «Свобода» до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови ЦВК «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» №604 від 26 серпня 2012 року.

У скарзі до Вищого адмінсуду зазначено: «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» не погоджується з постановою Київського апеляційного адміністративного суду з огляду на те, що Київським апеляційним адміністративним судом було невірно застосовано норми матеріального та процесуального права України».

«Свобода», зокрема, наголошує, що висновки Київського апеляційного адмінсуду щодо наявності у ЦВК повноважень встановлювати спосіб проведення жеребкування та проводити жеребкування черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, одночасно до складу всіх окружних виборчих комісій, не відповідає вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів».

Крім того, об’єднання вважає, що висновки Київського апеляційного адмінсуду, що жеребкування черговості всіх партій одночасно до складу всіх окружних виборчих комісій було проведено у відповідності з Порядком проведення ЦВК жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії №69, не відповідає нормам Закону України «Про вибори народних депутатів.

«Таким чином, не здійснивши перевірку постанови Центральної виборчої комісії «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» №604 від 26 серпня 2012 року, відповідно до вимог ч.3 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, Київським апеляційним адміністративним судом було ухвалене рішення з порушенням норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи».

ВО «Свобода» вимагає скасувати постанову Київського апеляційного адмінсуду від 30 серпня 2012 у справі за позовом Всеукраїнського об’єднання «Свобода» до Центральної виборчої комісії про визнання дій ЦВК протиправними й скасування постанови Центрвиборкому про утворення ОВК, а також «…зобов’язати Центральну виборчу комісію утворити окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», а саме - шляхом проведення жеребкування для встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, та визначення участі вищевказаних партій у формуванні таких комісій по кожній окружній виборчій комісії».

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулось жеребкування стосовно партійного представництва у 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані зі складу представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та п’яти парламентських партій.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода».