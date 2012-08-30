Суд відмовив Свободі у перегляді складів окружкомів

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив ВО «Свобода» у задоволенні позову щодо визнання не чинною постанови №604 Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, згідно з якою до складу жодного окружкому не було включено представників «Свободи».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено колегією суддів Київського апеляційного адміністративного суду сьогодні.

Зокрема, суд не знайшов у діях ЦВК порушення виборчого законодавства. Суд мотивував своє рішення тим, що ЦВК провела жеребкування членів окружних комісій згідно з діючим законодавством.

Представник ВО «Свобода» у ЦВК Олег Махницький повідомив журналістам, що «Свобода» буде оскаржувати це рішення суду, але не сподівається на позитивний для «Свободи» результат.

О.Махницький зазначив, що «Свобода» має намір оскаржувати постанову ЦВК у міжнародних судах, а для цього необхідно пройти усі процедури в українських судах.