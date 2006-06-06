Порошенко: проект коаліційної угоди узгоджено на 95%

Проект угоди про створення коаліції узгоджено на 95%, повідомив в інтерв’ю журналістам член Ради партії «Народний Союз Наша Україна», народний депутат Петро ПОРОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «була пройдена надзвичайно велика дистанція», «було пройдено шлях пошуку компромісу».

За словами П.ПОРОШЕНКА, за основу був взятий проект угоди, запропонований «Нашою Україною», і на 95% позиції БЮТ, СПУ та «Нашої України» були узгоджені.

Він наголосив, що було створено «таблицю розбіжностей», і ці розбіжності мають бути вирішені на політичному рівні. За словами П.ПОРОШЕНКА, дехто говорить, що на це «потрібно дві години, хтось казав - добу». «Я не виключаю ні першого, ні другого», - підкреслив депутат.

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що перед тим, як іти у коаліцію, «ми маємо отримати усі гарантії того, що коаліція буде стабільною, довготривалою». «Іти в коаліцію на півроку – це злочин по відношенню до України, до українського народу», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, між учасниками коаліції мають бути дані відповіді на питання щодо євроатлантичної інтеграції, створення ринку землі, питань, пов’язаних із реабілітацією воїнів ОУН-УПА.