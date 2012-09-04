Українців можуть зобов'язати купляти SIM-карти з паспортом

Про це йдеться в проекті закону „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо вдосконалення порядку одержання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг і надані телекомунікаційні послуги та порядку придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами», розробленому Держспецзв’язком України.

Законопроект розроблено на виконання рішення, прийнятого на засіданні Кабінету міністрів України 11 квітня 2012 року.

Як зазначається в аналітичній записці Держспецзв’язку, «впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг з використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, дасть можливість споживачам одержувати відповідні телекомунікаційні послуги згідно з угодою, а правоохоронним органам - ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням та їх розкриття».

У Держспецзв’язку вважають, що в результаті ухвалення законопроекту буде вдосконалено порядок одержання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг і надані телекомунікаційні послуги, буде надана можливість визначити порядок придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами, що дозволить правоохоронним органам «ефективніше виконувати обов'язки із захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави, від протиправних посягань з використанням телекомунікаційної складової».

Крім того, як вважають в Держспецзв’язку, впровадження змін забезпечить правоохоронним органам не тільки покращення стану виконання своїх обов'язків завдяки більш швидкому і надійному джерелу інформації про споживачів телекомунікаційних послуг, а й значною мірою впливатиме на стан недопущення і запобігання протиправним діям із використанням телекомунікаційних мереж.

Сьогодні, за даними операторів, основна кількість абонентів мобільного зв'язку припадає на абонентів наперед сплачених послуг (за різними оцінками – 85-90%), які купують SIM-карти без укладення договорів або без ідентифікації покупця. В Україні також надається низка інших телекомунікаційних послуг без укладення договорів – послуги IP-телефонії, доступ до Інтернет тощо.

При цьому, наприклад, у Росії при придбанні SIM-карт потрібна ідентифікація користувача (фіксація паспортних даних тощо).