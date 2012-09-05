Сьогодні представники кабельних мереж роз’яснять ситуацію з каналом ТВі

Представники українських кабельних мереж проведуть прес-конференцію на тему "Канал ТВі в кабельних мережах України".

На зустрічі з ЗМІ мова піде про роз'яснення ситуації щодо трансляції каналу ТВі в українських кабельних мережах, зокрема, про виконання норм та правил універсальної програмної послуги провайдерами на території України. Учасниками виступатимуть президент ТМ "Триолан" Роман Сальников,президент асоціації "Укртелесеть" Віктор Скрипник, генеральний директор СКТУ Олександр Швець. Прес-конференція відбудеться об 11.30 у конференц-залі УНІАН, вул.Хрещатик, 4

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