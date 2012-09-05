З Об'єднаної опозиції виключені 5 осіб

23:00, 05 вересня 2012
Політика
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У Донецьку з політорганізації «Об'єднана опозиція «Батьківщина» виключено п'ять чоловік, які пішли на вибори як самовисуванці.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Об'єднаної опозиції в Донецькій області Алла Рура.

За її словами, вони проігнорували рішення партії про участь у парламентських виборах тільки за єдиним списком кандидатів у мажоритарних виборчих округах, і відповідне рішення прийняте першим заступником партії і президією політичної партії ВО «Батьківщина».

З лав партії були виключені Микола Андрусенко, Сергій Корнієнко, Катерина Приходько, Вадим Капля і Юрій Рибачук за порушення партійної дисципліни.

Коментуючи цю ситуацію, керівник виборчого штабу ВО «Батьківщина» в Донецькій області Олександр Ярошенко зазначив, що «процес очищення лав партії має тривати постійно, ми не повинні допустити, щоб наші партійці зривали виборчий процес».

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