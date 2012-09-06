ВАСУ визнав законною відмову суду призупинити друк виборчих бюлетенів

Вищий адміністративний суд України визнав законною відмову Київського апеляційного адміністративного суду представникам опозиції щодо призупинення друку виборчих бюлетенів до розгляду по суті скарги на дії ЦВК стосовно не включення в них прізвищ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий в колегії ВАСУ Юрій Рецебуринський.

Як зазначається в рішенні суду, «суд першої інстанції правомірно провів розгляд скарги, керуючись нормами права… Таким чином, колегія суддів доходить висновку: скаргу політичної партії ВО «Батьківщина» залишити без задоволення. Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 3 вересня 2012 року залишити без змін. Ухвала набирає чинності з моменту оголошення і оскарженню не підлягає».

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 14.00. Після чого суд продовжить розгляд другої частини скарги, яка стосується неправомірності виключення із списку Об’єднаної опозиції та не внесення у виборчий бюлетень прізвищ Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЦВК затвердила текст і форму виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

У виборчому бюлетені будуть вказані прізвища та імена перших п'яти кандидатів у депутати, висунутих на партійних з'їздах.

Ю.Тимошенко за рішенням передвиборчого з'їзду очолила партійний список «Батьківщини», а Ю.Луценко у цьому списку зайняв п'яте місце. Водночас ЦВК відмовила їм у реєстрації кандидатами в народні депутати через судимість.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що у тексті виборчого бюлетеню у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі не буде прізвищ Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, оскільки вони не зареєстровані кандидатами у народні депутати.

Київський апеляційний адміністративний суд 3 вересня відмовився задовольнити позов Об’єднаної опозиції «Батьківщина» щодо включення прізвищ екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка до виборчого бюлетеня на парламентські вибори.