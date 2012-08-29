Імен Тимошенко і Луценка у бюлетені не буде

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що у тексті виборчого бюлетеню у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі не буде прізвищ колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, які були включені до списку партії «Батьківщина» на партійному з’їзді, але не зареєстровані кандидатами у депутати, а також екс-прем’єра Павла Лазаренка, включеного до списку ВО «Громади».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні у коментарі журналістам.

«Ми передивилися більш уважно стенограму засідання - у формі виборчого бюлетеню цих трьох осіб не буде», - сказав А.Магера.

За його словами, у відповідній постанові ЦВК буде посилання на попередні дві постанови комісії, одна з яких стосується відмови у реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценку кандидатами у депутати, а друга – відмови у реєстрації П.Лазаренка.

При цьому заступник голови ЦВК не зміг однозначно відповісти на запитання щодо кількості кандидатів у депутати, які будуть вказані у виборчому бюлетені одразу після назви партії «Батьківщина».

«У мене таке враження, що там буде троє кандидатів у депутати, бо ми туди нікого додатково в додаток не включали. І таких пропозицій ніхто не вносив», - припустив він.

Він зазначив, що питання присутності Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та П.Лазаренка з’ясовувалося у режимі наради.

«Виникло непорозуміння, як ми з’ясували на нараді, мета тих змін до преамбули постанови була нерозривно пов’язана з додатком (саме додаток визначає форму та текст виборчого бюлетеню – УНІАН)», - пояснив А.Магера.

Заступник голови ЦВК також зазначив, що рішення ЦВК було ухвалено не одностайно.

«10 членів комісії підтримали рішення, а троє – утрималися. Але, як на мене, рішення прийнято. Але дійсно виключати якесь оскарження неможливо», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія України сьогодні на засіданні затвердила текст і форму виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

У виборчому бюлетені будуть вказані прізвища та імена перших п'яти кандидатів у депутати, висунутих на партійних з'їздах.

Ю.Тимошенко за рішенням передвиборчого з'їзду очолила партійний список «Батьківщини», а Ю.Луценко у цьому списку зайняв п'яте місце. Водночас ЦВК відмовила їм у реєстрації кандидатами в народні депутати через судимість.