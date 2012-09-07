ЗМІ: Росія вимагає від України повернути борг ЄЕСУ в 3,2 млрд грн (документ)
09:50, 07 вересня 2012Політика
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Російська Федерація (в особі Міністерства оборони РФ), незважаючи на попередні домовленості, виставила Україні (в особі Кабміну) позовну претензію розміром в 3,2 млрд. грн.
Про це повідомляє Обозреватель.
Позов на таку суму, озвучений в рамках попереднього судового розгляду у господарському суді міста Києва (справа № 5011-61/11342012), пред'явленj за результатами розслідування діяльності компанії ЄЕСУ, до керівництва якої причетна Тимошенко.
У першому судовому засіданні 5 вересня суддя Івченко повідомив, що за такими справами немає термінів давності і пом'якшуючих обставин, оскільки в міждержавній практиці по боргах приватних компаній, таких як ЄЕСУ, якщо гарантом виступала держава (Кабмін України при прем'єрі Лазаренко), не може бути ніяких послаблень.
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