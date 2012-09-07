ЗМІ: Росія вимагає від України повернути борг ЄЕСУ в 3,2 млрд грн (документ)

Про це повідомляє Обозреватель.

Позов на таку суму, озвучений в рамках попереднього судового розгляду у господарському суді міста Києва (справа № 5011-61/11342012), пред'явленj за результатами розслідування діяльності компанії ЄЕСУ, до керівництва якої причетна Тимошенко.

У першому судовому засіданні 5 вересня суддя Івченко повідомив, що за такими справами немає термінів давності і пом'якшуючих обставин, оскільки в міждержавній практиці по боргах приватних компаній, таких як ЄЕСУ, якщо гарантом виступала держава (Кабмін України при прем'єрі Лазаренко), не може бути ніяких послаблень.