Політолог прирівняв Тимошенко до атомної електростанції

У рамках створення коаліції демократичних сил вища рада коаліції, коаліційні збори мають стати інструментами, які сприятимуть тому, щоб обмежити у першу чергу лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністра України, тобто ці інструменти стануть “саркофагом для її атомної енергії”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив під час круглого столу сьогодні у Києві політолог Вадим КАРАСЬОВ, окреслюючи можливі сценарії розвитку політичної ситуації в Україні.

За його словами, у проектах коаліційних угод виписані позиції щодо створення “таких монстрів як вища рада коаліції, коаліційні збори”. Політолог вважає, що робляться спроби “створити таку коаліцію, щоб “прем’єр-міністр був постійно як у бетонному корсеті і нічого не міг зробити”.

В.КАРАСЬОВ зазначив, що є декілька сценаріїв щодо створення коаліції. За його словами, “помаранчево-оптимістичний сценарій” передбачає, що 7 червня коаліція не буде створена, але вже найближчим часом після усіх погоджень її все ж таки буде створено за участю “Нашої України”, БЮТ та СПУ.

За його словами, можливий “спікеріадний сценарій” розвитку подій, тобто йдеться про те, що спочатку обиратиметься голова Верховної Ради України та керівники комітетів, і лише після цього відбудеться голосування за прем’єр-міністра України. Як відзначив політолог, у цьому випадку спікером може бути обрано представника Партії регіонів, а потім внаслідок домовленостей, кандидатура представника «Нашої України» Юрія ЄХАНУРОВА буде проголосована парламентом на посаду прем’єр-міністра, тобто внаслідок цього фактично “помаранчева коаліція не відбудеться”.

Політолог вважає, що згідно з третім сценарієм, до осені відтягуватиметься створення коаліції, а тоді вона може бути як помаранчевою, так і «помаранчево-блакитною» - тобто у складі “Нашої України” з Партією регіонів. За його словами, можливий і радикальний сценарій.

В.КАРАСЬОВ сказав, що в такому випадку восени буде проведено референдум щодо скасування уже внесених змін до Конституції України. При цьому, за його словами, до того часу буде дискредитовано політичну реформу та коаліцію.

На його думку, якщо буде створена коаліція за участю “Нашої України”, БЮТ та СПУ, то перший рік вона буде стабільною. На переконання В.КАРАСЬОВА, якщо ж буде створена коаліція у складі “Нашої України” і Партії регіонів, то вона “тим більше буде стабільною, бо мускулиста рука з ролексом так візьме державний апарат і політичний процес у Верховній Раді, що вже вирватись з чоловічих обіймів буде важко всім, починаючи від Президента України та прем’єр-міністра”.