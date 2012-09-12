На Луценка написали рапорт у колонії - адвокат заявляє про намагання ізолювати екс-міністра

Профілактична комісія Менської колонії №91 розгляне на своєму засіданні поведінку екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який з 31 серпня відбуває покарання у цьому виправному закладі. Про це повідомила УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби у Чернігівській області Ксенія Ісаєнко.

За її інформацією, комісія розгляне питання про винесення попередження Ю. Луценку за невиконання законних вимог адміністрації колонії.

К.Ісаєнко уточнила, що вчора Ю.Луценко некоректно повів себе по відношенню до працівників колонії – він відмовився виконувати наказ залишити чергову частину, де розмовляв по телефону. Ю.Луценко почав висловлювати претензії до працівників, що недоговорив по телефону через поганий зв'язок і не все сказав своєму співрозмовнику, відмовився залишити приміщення, сказавши, що може перебувати там скільки завгодно.

"Насправді, це не так, і ув'язнений порушив чинні нормативно-правові документи, якими керуються працівники виправної колонії", - сказала К.Ісаєнко.

Вона уточнила, що про порушення складено відповідний рапорт, який буде розглядатися на засіданні профілактичної комісії.

"На засіданні буде присутній Ю.Луценко і він зможе пояснити свої дії. Це не інцидент, це непорозуміння", - зауважила К.Ісаєнко. Вона додала, що засідання комісії відбудеться сьогодні-завтра.

У той же час адвокат екс-міністра Ігор Фомін заявляє, що Юрія Луценка намагаються ізолювати від захисників.

Про це повідомив в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи той факт, що профілактична комісія Менської колонії розгляне на своєму засіданні поведінку Луценка.

"Вони спробували перше: ізолювати Юрія Луценка від його захисників. Вони поставили між нами скло", - уточнив він.

Коментуючи зауваження, що в інших країнах із засудженими також спілкуються через скло, адвокат уточнив: "Ніколи між адвокатом та засудженим не буває скла. Це між відвідувачами і засудженим".

"Можуть людину прикувати, залишити в клітці, але ніколи адвокат з клієнтом не спілкується через скло. Тому, що в цьому випадку спілкування відбувається через телефонний апарат і автоматично прослуховується. Як я буду з Луценком взагалі готувати якісь документи, коли я бачу його через скло?", - уточнив Фомін.

"Порушується поняття адвокатської таємниці", - цитує Фоміна Українська правда.

