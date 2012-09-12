Росія повідомила умови, на яких знизить ціну на газ для Молдови

Росія готова знизити ціну на газ для Молдови, якщо Кишинів денонсує протокол про вступ у Договір енергетичної співпраці ЄС і заплатить Росії борг у розмірі понад 4 мільярдів доларів.

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак. По темі: Віце-прем'єр Молдови: Росія нарешті зрозуміла, що її хтось облапошив Енергетична співпраця - одна з основних тем сьогоднішніх переговорів в Сочі президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Молдови Влада Філата, зауважує Радіо Свобода. Вчора Філат зустрічався з главою російського уряду Дмитром Медведєвим. Молдова хоче отримати 30-відсоткову знижку на російський газ.

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