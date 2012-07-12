Віце-прем'єр Молдови: Росія нарешті зрозуміла, що її хтось облапошив

Енергетичний віце-прем'єр Молдови Валеріу Лазер вважає, що цю проблему можна вирішити, оскільки вже і Росія звернула увагу на безрезультативність таких відносин з Тирасполем.

«У мене є відчуття, що реальну ситуацію оцінили не тільки в Кишиневі, а й у Москві. Я відчув зміну настроїв там. У розмові з дуже високопоставленими російськими колегами нам було сказано: "Ми не розуміємо, чого ми там, в Придністров'ї, досягли". Ясно лише те, що коштувало це Росії $ 3,5 млрд», - сказав віце-прем'єр в інтерв'ю Коммерсанту-України.

Існує напрацьований механізм дій, коли якийсь споживач не платить за газ, то його відключають від газопостачання. Але у випадку з Придністров'ям у "Молдовагазу" немає можливості це зробити, через політичні причини. Останні п'ять років Тирасполь оплачує лише послуги з транзиту газу. «Але це покриває лише 4% платежів. А де решта 96%?» - обурюються в молдовському уряді.

Причиною економічних проблем також є різниця в тарифах на газ для Молдови та Придністров'я.

«У Придністров'ї два великих економічних агенти з російським капіталом: Молдовська ГРЕС і Молдовський металургійний завод в Рибниці. Розпорядженням придністровської адміністрації їм встановили ціну $ 150-160 за тисячу кубометрів. Ми купуємо по $ 400, а для них тариф майже в три рази менший. Але найцікавіше - всі ці гроші: і ті, що платить населення, і ті, що надходять від підприємств, - акумулюються на спецрахунку. І це бюджетоутворюючий рахунок Придністровського регіону»- сказав Валеріу Лазер.

При цьому всі недоотримані гроші Росія ставить в борг Молдові. Політик називає цей газовий борг політичним і бачить в ньому інтерес Росії. «Політичний борг утворюється тоді, коли у когось є політичний інтерес. У Молдови в цьому ніякого інтересу немає. Але в когось же він є?» - сказав він. «Але слава богу, що наші російські колеги нарешті зрозуміли, що їх хтось облапошив. Хтось їх переконав, що там (у Придністров'ї) будуть реалізовуватися якісь політичні інтереси. Але до цього дуже чітко приліпилися якісь бізнес-інтереси», - додав Лазер.

Тепер же Молдова і Росія вирішили якось виходити з цієї ситуації. «Російське і молдовське право дозволяє "Молдовагазу" переуступити борг. Тобто "Молдовагаз" каже: шановний "Газпром", я заборгував вам, а "Тираспольтрансгаз" - мені. Вимагайте тепер ви у них», - поділився планами молдовський віце-прем'єр.