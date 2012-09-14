УЄФА вводить ще одну Лігу чемпіонів
19:18, 14 вересня 2012Політика
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З сезону 2013/2014 стартує Молодіжна Ліга чемпіонів для футболістів не старше 19 років.
УЄФА вводить Молодіжну Лігу чемпіонів
У ній візьмуть участь ті ж 32 команди, які представлені на груповому етапі головного єврокубка, повідомляє NEWSru.ua. На груповий фазі молодь гратиме за тим самим календарем, що й основні команди напередодні або в день матчів Ліги чемпіонів.
З кожної групи в плей-офф вийдуть дві перші команди. Матчі цієї стадії турніру вже будуть складатися з одного матчу на нейтральному полі аж до фіналу.
Експеримент триватиме два сезони. УЄФА покриватиме витрати на проїзд та проживання для всіх команд, арбітрів та делегатів.
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