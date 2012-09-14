УЄФА вводить ще одну Лігу чемпіонів

У ній візьмуть участь ті ж 32 команди, які представлені на груповому етапі головного єврокубка, повідомляє NEWSru.ua. На груповий фазі молодь гратиме за тим самим календарем, що й основні команди напередодні або в день матчів Ліги чемпіонів.

З кожної групи в плей-офф вийдуть дві перші команди. Матчі цієї стадії турніру вже будуть складатися з одного матчу на нейтральному полі аж до фіналу.

Експеримент триватиме два сезони. УЄФА покриватиме витрати на проїзд та проживання для всіх команд, арбітрів та делегатів.