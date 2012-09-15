У Львові презентували російськомовну Біблію з ілюстраціями Далі

Про це повідомили УНІАН організатори Форуму.

Як зазначається у повідомленні, тираж Біблії обмежений, лише 500 примірників, видання російськомовне та містить 105 ілюстрацій. Щоб їх надрукувати, видавці використовували семиколірний друк. Книгу створювали у трьох країнах: Словаччині, Німеччині та Чехії – за кордоном робили шкіряну палітурку, відбивали підпис Далі, позолочений та із дорогоцінними інкрустаціями.

Містить Біблія Старий та Новий Заповіт, що сумарно складають 900 сторінок форматом 35x47 см. Важить «Книга Книг» 15,5 кг.

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“До Дзеркальної зали Палацу Потоцьких, де відбувалася демонстрація, представники харківського видавництва «Клуб сімейного дозвілля» внесли свій «проект року», запакований у дерев’яний лар із скляною поверхнею. Гортав видання демонстратор у рукавичках, аби не заплямувати білість сторінок відбитками пальців”, - зазначається у повідомленні.

Історія створення книги така: колекціонер Джузеппе Альберетто, пристрасний шанувальник творчості Далі та палкий християнин, запропонував художнику проілюструвати Біблію і Сальвадор Далі, у мотивах картин якого все дедалі частіше з’являлися біблійні мотиви, погодився. За два роки він створив 105 полотен і у 1965 році в Італії із обмеженим тиражем з’являються перші екземпляри такої Біблії. У 90-х її видали у Німеччині, на початку 2000-х – у Чехії та Словаччині. Не зважаючи на неординарну постать Сальвадора Далі, Біблію признає католицька церква, а Папа Бенедикт XVI має її у своїй колекції.

Книгу будуть видавати на замовлення, причому замовник має змогу обрати улюблений дорогоцінний камінь для інкрустації відбитку підпису великого художника.