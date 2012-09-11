У Львові відбудеться міжнародний Форум видавців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, головним гостем фестивалю буде лауреат Букерівської премії письменник ДіБіСі П'єр (DBC Pierre, Велика Британія). У межах Літературного фестивалю відбудеться презентація першого україномовного перекладу твору письменника «Світло згасло у Країні Див».

Як також повідомили УНІАН в Оргкомітеті Форуму видавців, 13 вересня на Форумі видавців відбудеться презентація Біблії з ілюстраціями Сальвадора Далі. Українське видання вийшло лімітованим накладом 500 екземплярів. До нього увійшло 105 репродукцій ілюстрацій біблійських сцен, які виконав Сальвадор Далі. Обкладинка Біблії виконана з натуральної шкіри, прикрашена позолоченою відливкою підпису Сальвадора Далі з діамантом та унікальним для кожного екземпляру поєднанням трьох інших дорогоцінних каменів.

В рамках Форуму проходитиме 7-й Львівський міжнародний літературний фестиваль, який є одним з найбільших літературних фестивалів Європи і об’єднує близько 150 письменників, поетів, митців, перекладачів, інтелектуалів з України та 16-ти країн світу.

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Загалом під час фестивалю відбудеться понад 100 акцій різного формату.

Серед гостей фестивалю заявлені письменники Адам Загаєвський (Польща), Мартін Поллак (Австрія), Генрик Гринберг (Польща – США), Арсеній Рогінскій (Росія), Валерій Панюшкін (Росія), Валерій Шевчук (Україна).

Країни-учасниці фестивалю: Австралія, Австрія, Велика Британія, Грузія, Латвія, Македонія, Норвегія, ПАР, Польща, Росія, Сербія, Словаччина, США, Україна, Хорватія, Чехія, Швеція.