Азаров у Ялті: 2,5 роки нас продовжують душити високими цінами на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«2,5 роки нас продовжують душити високими цінами на газ. Ті 5 млрд дол., які ми щороку переплачуємо, у мене викликають лють. Скільки б я міг зробити країні корисного (за ці гроші)», – сказав глава Кабінету міністрів.

За його словами, така ж сума була витрачена Україною на підготовку до проведення Євро-2012.

В ході обговорення теми учасник форуму, колишній Президент України Леонід Кучма запитав у М.Азарова: «Може перестати ходити до Росії з протягнутою рукою?».

«А де ви бачили Президента Януковича і прем'єра Азарова з протягнутою рукою?» - відповів М.Азаров.

Л.Кучма також висловив думку, що ситуація з високими цінами на російський газ змусила українських бізнесменів – власників підприємств «не їсти газ», а думати про високі технології і розвивати промисловість.