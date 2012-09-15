Азаров планує за 15 років повністю відмовитися від російського газу
16:48, 15 вересня 2012Політика
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Україна протягом 15 років повністю забезпечить себе газом власної видобутку.
Микола Азаров: Ми поставили перед собою завдання
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в своєму виступі на 9-му Форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).
«Ми поставили перед собою завдання: протягом 15 років Україна повністю забезпечить себе власними запасами газу. І в нас вони є», - сказав М.Азаров.
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Він висловив думку, що протягом 15 років в Україні є всі можливості забезпечити себе власним газом і нафтою.
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