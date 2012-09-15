Міліція запевняє, що не била активістку, яка агітувала проти регіонала

Київська міліція запевняє, що не застосовувала недозволених методів впливу, у тому числі фізичного, щодо активістки громадянського руху «Відсіч», яка роздавала листівки проти одного із кандидатів від Партії регіонів у Солом’янському районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві.

Як зазначили у міліцейському главку, сьогодні о 10.38 до Солом’янського райуправління столичної міліції спецлінією 102 надійшло повідомлення, що біля станції метро «Політехнічний інститут» розповсюджуються агітаційні матеріали проти Партії регіонів. За вказаною адресою прибула група працівників райуправління на чолі з його керівництвом.

На місці було встановлено, що 20 активістів громадянського руху «Відсіч», рухаючись провулком Політехнічним від ст. м. «Політехнічний інститут» у бік вулиці Борщагівської, дійсно розповсюджувалися агітаційні листівки, зміст яких становить заклики не голосувати за Партію регіонів.

В ході відпрацювання виклику працівниками райуправління запропоновано проїхати до приміщення 4-го ТВМ райуправління для надання пояснень трьом активістам «Відсічі». Проте від будь-яких пояснень вони відмовляються.

"Жодних заходів фізичного впливу стосовно представників руху «Відсіч» не здійснювалося", - наголосили у ВЗГ, зауваживши, що наразі проводиться подальша перевірка стосовно джерела походження листівок та законності проведення акції з їх розповсюдженням.