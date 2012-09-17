Муфтій України визнав, що в Україні є загроза поширення ісламського радикализму

Голова Духовного управління мусульман, муфтій України Шейх Ахмед Тамім пояснив, що широке розповсюдження і легкий доступ до літератури радикального змісту рано чи пізно може вплинути на свідомість і мислення людей. Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Урядовій кур’єр».

«Дехто може це використати, особливо коли у людини є соціальні, політичні, економічні образи. Тож така людина може потрапити під вплив різних течій, що діють як під гаслом релігії Іслам, так й інших вірувань», - пояснів муфтій України.

«Кілька років спостережень дають змогу говорити, що є певна частина молоді, яка сприймає ідеї Ісламу виключно з радикальної точки зору. Такі люди об’єднуються у групи, створюючи мікросуспільства, не контактуючи з теологами чи духовними лідерами. Небезпека є, і коли-небудь це може спричинити конфлікт», - зазначив він.

«Маючи серйозну фінансову підтримку, різні політико-релігійні організації тиражують і безкоштовно розповсюджують літературу радикального та екстремістського змісту. Ці книжки можемо знайти у багатьох бібліотеках, а радикальне бачення Ісламу широко розповсюджене в Інтернеті. Тож люди, які хочуть ознайомитися з Ісламом, здебільшого потрапляють на такі джерела інформації. Звідси й виникають думки, що Іслам — це загроза, тероризм чи екстремізм. Але ж насправді це не так», - зазначив муфтій.

Шейх Ахмед пояснив, що одним із головних завдань ДУМУ є поширення істинних знань про Іслам та протистояння екстремістським ідеологічним течіям, що видають себе за іслам. Крім цього ДУМУ намагається контролювати літературу, що надходить до України, а також друкується в нашій країні, навчати мусульман істинного Ісламу.

«Наша позиція — працювати не лише з місцевими мусульманами, а й з усіма членами українського суспільства для виправлення суспільної думки про Іслам та протистояння екстремізму в усіх його проявах» - зазначив шейх.

Довідка: Мусульмани є однією з найбільших міжнаціональних релігійних спільнот в нашій державі — в Україні послідовників Ісламу налічується понад 2 млн осіб.