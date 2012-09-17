Лукашенко подарував шейхам мисливські угіддя під Мінськом

Про це повідомляє "Газета.ру".

У білоруські ЗМІ потрапило розпорядження, підписане першим заступником голови Мінського облвиконкому.

Згідно з розпорядженням, до кінця 2012 року державі Катар повинні бути безоплатно передані великі ділянки землі в Логойському і Смолевичському районах Мінської області для будівництва резиденції і мисливських вольєрів. Землі надаються Катару на безоплатній основі, без стягнення плати за оренду, терміном на 99 років.

Раніше в інтернеті з'явилася копія протоколу доручень президента Білорусії за підсумками його поїздки в Катар. Документ датований 28 вересня 2011 і помічений грифом «для службового користування». У ньому йдеться про необхідність реалізації інвестиційного проекту «Катарський острів» і створення спільних підприємств з видобутку калійних солей у Гомельській області.

Також відомо, що спецпідрозділи Катару проходили підготовку в Мінську за кілька місяців до подій в Лівії. А пізніше, в серпні 2011 року, світові ЗМІ повідомляли про те, що спецпідрозділи Катару інструктували лівійських повстанців. Також з'являлася інформація про їх участь у бойових діях, у тому числі в захопленні Каддафі.