Янукович просить терміново розібратися з ситуацією навколо ТВі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, Президент висловив своє занепокоєння щодо інформації про перешкоджання виходу в ефір та комерційній діяльності телеканалу. В.Янукович закликав Нацраду уважно розглянути всі заяви керівництва та співробітників ТВі щодо конфліктів із державними органами та комерційними структурами.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

На початку серпня податкова міліція закрила кримінальну справу проти М.Княжицького.

Тим часом телеканал ТВі припинили транслювати у більш як 80 кабельних мережах по всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

8 вересня у Києві та багатьох інших містах проходили громадські акції на підтримку ТВі.

12 вересня працівники телеканалу пікетували Нацраду з вимогами припинити тиск на телеканал і відправити у відставку її членів.