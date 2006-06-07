Янукович і Симоненко зібрали спільні збори

В сесійній залі Верховної Ради України відбуваються збори народних депутатів за участю членів фракцій Партії регіонів та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, головує на зборах представник КПУ Адам МАРТИНЮК. Поряд з ним у президії - представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Коли А.МАРТИНЮК оголошував про проведення цих загальних зборів народних депутатів, член фракції «Наша Україна» Олексій ІВЧЕНКО, звертаючись до комуніста, викрикнув з місця: «Ти хто такий?!». На це А.МАРТИНЮК відповів: «Це вам пояснять «в местах не столь отдаленных».

А.МАРТИНЮК пояснив, що народні депутати мають право провести збори.

На даний час народні депутати із фракцій «Наша Україна», БЮТ та СПУ залишили сесійну залу, забравши картки для голосування.