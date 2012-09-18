Спостерігачі перелічили, що заважає вважати вибори в Україні чесними

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени делегації НДІ повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, колишній член парламенту Угорщини та член ПАРЄ Матіас Еорсі зазначив, що викликають сумніви деякі випадки перерозподілу меж округів. «Незвичні форми деяких округів важко пояснити тільки дивлячись на кількість населення. Виникає відчуття, що деякі з цих нових меж були накреслені з метою визначити заздалегідь певний результат виборів, а не забезпечити повну участь всіх українських виборців», - сказав він.

За його словами, НДІ пропонує вжити додаткових заходів щодо інформування виборців про їхні мажоритарні округи, а особливо там, де було змінено їх межі. В НДІ вважають, що розробка критеріїв та безпосередньо перерозподіл меж округів мають відбуватися у відкритий та прозорий спосіб. НДІ рекомендує в подальшому під час перерозподілу меж округів зробити все можливе для того, щоб убезпечитися від розподілу округів лише з метою передбачення результатів голосування.

Він також зазначив, що викликає занепокоєння ситуація із ЗМІ. «Журналісти і редактори все більше піддаються самоцензурі та бажанню здаватися лояльними до влади», - сказав М.Еорсі.

Крім того, за його словами, існує практика, коли певні партії та кандидати в депутати платять за появу у ЗМІ позитивних публікацій про них, що позбавляє громадян можливості отримувати об'єктивну інформацію.

М.Еорсі також відзначив, що є багато повідомлень про підкуп виборців різними політичними партіями та кандидатами. За словами М.Еорсі, перевірити такі заяви досить важко, проте кількість таких заяв викликає занепокоєння.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Крістін Тодд Вітмен у свою чергу зазначила, що Україна в попередні роки продемонструвала здатність проводити чесні і справедливі вибори. Водночас вона нагадала, що велике занепокоєння викликали місцеві вибори 2010 року та ув'язнення лідерів опозиції. «Це призводить до зменшення довіри до політичних інституцій держави. Для того, щоб подолати цей скептицизм, який продовжує зростати, знадобиться політична воля, проте це не є недосяжним», - сказала вона.

За словами К.Вітмен, дуже багато поставлено на карту на цих виборах. «Якщо громадяни України приймуть результати виборів як такі, що відображають їх волю, легітимність парламенту і уряду зросте в очах українців і міжнародної спільноти», - сказала К.Вітмен.

Вона також вважає, що це зміцнило б позицію України як головуючої країни в ОБСЄ в 2013 році.

Регіональний директор НДІ з питань Євразії Лора Джулет зазначила, що мета місії НДІ - неупереджено оцінити готовність України до виборів 28 жовтня і запропонувати рекомендації для забезпечення справедливих і чесних виборів.

Вона повідомила, що делегація провела понад 30 зустрічей в Києві, Дніпропетровську, Львові з кандидатами в депутати, представниками партій, які беруть участь у виборах, з представниками ЦВК та окружних виборчих комісій, в Адміністрації Президента, МЗС, з українськими та міжнародними групами спостерігачів, журналістами, представниками міжнародних дипломатичних кіл, громадських організацій.