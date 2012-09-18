У Тернополі напали на агітаційний намет ПР

Про це кореспонденту УНІА повідомили у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції.

Попередньо обласна організація Партії регіонів оприлюднила інформацію, що у вихідні було зафіксовано два інциденти з наметами партії. Один з них, за даними прес-служби обласної організації Партії регіонів, невідомий розрізав ножем у парку ім. Т. Шевченка, після чого одразу зник з місця події.

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«А за кілька годин двоє невідомих спробували демонтувати партійний агітнамет на зупинці на вул. Мазепи. При цьому один із них брутально штовхнув жінку-агітатора, яка намагалася їм перешкодити»,– йдеться в повідомленні прес-служби.

У обласній організації Партії регіонів розцінюють ці факти як спроби перешкодити здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а тому звернулися в правоохоронні органи з проханням притягнути винних до відповідальності та не допустити подібних провокацій в майбутньому.